HBL》快來看！總決賽索票方式出爐 25日開始搶票

去年HBL總決賽大爆滿。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕105學年度HBL高中籃球甲級聯賽總決賽將於3月4日、3月5日於臺北小巨蛋舉行，本次總決賽採一人一票對號入座，票數有限發完為止，現場不開放無票觀眾入場，請欲前往觀賽球迷依規定提前取票。

一、取票時程如下：

1.電子票券：

2月25日09:00上KKTIX網站領取3月4日票券。

2月26日09:00上KKTIX網站領取3月5日票券。

2.實體票券：

公益票券，實際領取方式及時間地點依臺北小巨蛋網站公告為主。

3.身心障礙取票：

非輪椅席身心障礙觀眾：請於賽事當天（3/4、3/5）到臺北小巨蛋北門入口處服務臺，告知工作人員您是身心障礙的民眾，索取票券並依據票券從入口處進場入座。請注意每位身心障礙觀眾限一位一般觀眾陪同，每天座位40席，發完為止。

輪椅席觀眾：請於賽事當天（3/4、5）到臺北小巨蛋北門入口處服務臺，告知工作人員您是乘坐輪椅身心障礙的觀眾，將由工作人員帶領您，入座輪椅席。請注意每位乘坐輪椅之觀眾限一位觀眾陪同，每天座位40席，坐滿為止。

※主辦單位有權於入場前查驗身分，一經發現不實，有權拒絕入場或驅離。

二、取票方式：

◎電子票券領取方式：

取票前請先申請KKTIX帳號，並請於2月25日及2月26日09:00上KKTIX網站（網址：https://kktix.com/）找到105學年度HBL高中籃球甲級聯賽總決賽取票頁面或下載KKTIX app取票。

取得後請將QR code下載於您的智慧型裝置（安裝KKTIX app），並請於您取票時填寫的e-mail中列印QR code。

賽事當天請憑QR code至現場依序排隊驗證入場。

取票說明介紹：

http://support.kktix.com/knowledgebase/articles/414333-qrcode-%E5%8F%96%E7%A5%A8%E8%AA%AA%E6%98%8E

如有電子票券取票問題請洽KKTIX客服專線：（02）2577-0362

◎實體票券領取方式：

公益票券實際領取方式及時間地點請依台北小巨蛋網站公告為主，並於賽事當天憑實體票券排隊驗證入場。

三、取票相關規定：

每帳號至多可領3月4日門票2張、3月5日門票2張。電子票券及實體票券僅需領取一種即可，不需重複領取，當日票券均可觀賞當天所有比賽。

實體票券取票時請依現場工作人員指示依序排隊。

本票券為非賣品，嚴禁轉售等商業行為，如經主辦單位發現並查證屬實，將依法送辦。