HBL》高國豪「雙十」與呂蔡瑜倫代表作 松山教頭仍痛罵（影音）

松山莊家誠（中）和隊友擊掌。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕本季未嘗敗績的「綠色神盾」松山高中今碰上尚未開胡的南湖高中，高國豪仍展現全面身手，搭配「大胖」呂蔡瑜倫打出生涯代表作，以82：70拉出本季12連勝，但主帥黃萬隆仍不滿意球員的表現，不僅大聲痛罵球員，甚至還讓替補球員留在場上跑體能。

松山本季即便少了丁聖儒、陳建銘、孫思堯等畢業學長，高國豪一肩扛下球隊大小事，先是1月的高雄12強複賽，他以場均24.6分榮登得分王；現在8強賽變得更可怕，前3場的場均28.7分、12.3籃板、5.7助攻與5抄截，暫時成為「四冠王」，證明他的身手全面。

此役高國豪碰上南湖曾哲彥的盯防，個人得分略為下降，繳出16分外帶10籃板、6助攻，「大胖」呂蔡瑜倫打出生涯代表作，繳出28分、16籃板，莊家誠挹注21分與8籃板。

不過，主帥黃萬隆對於球員表現仍不滿意，由於全場無法順利將比分拉開，賽後不僅將球員叫到預備場地斥責一番，隨後又叫此役上場時間較少的球員於場上訓練，主力球員僅高國豪、陳宏哲、呂蔡瑜倫、莊家誠、章賀與王福堯在場邊進行收操。

輸球的南湖這回即便找回拿手武器三分球，全場出手32次命中13球，命中率超過40％，但二分球命中率連30％都不到，無力扳倒綠色神盾。

松山呂蔡瑜倫飆進3分球。（記者林正堃攝）

松山高國豪。（記者林正堃攝）

南湖林仕軒上籃時松山陳宏哲推人犯規。（記者林正堃攝）

南湖林梓峰快攻上籃。（記者林正堃攝）

松山呂蔡瑜倫與南湖陳昱安爭搶籃板球。（記者林正堃攝）

松山賽後繼續操練。（記者林正堃攝）

松山賽後繼續操練。（記者林正堃攝）