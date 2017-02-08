路跑》跨欄王子陳傑嗆聲PK長跑 何盡平一句話完勝

何盡平（左）、陳傑（右）。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕2017臺北渣打公益馬拉松將於本週日（12）登場，里約奧運馬拉松國手何盡平和跨欄國手陳傑也分別參加3公里和21公里的比賽，兩人出席記者會時相互較勁，陳傑嗆聲，「3公里決勝負。」

何盡平於去年里約奧運以跑出2小時26分鐘完賽，排名第100名，聽到學弟陳傑下戰帖，立刻會嗆，「你3公里能跑到9分鐘以內再說。」陳傑聽聞立刻退縮，「前400公尺我一定會贏，後面只能盡量跟在學長後面完賽。」

星期日剛好遇到「霸王寒流」，溫度預估將不到10度，陳傑特別提醒跑者：「跑步後一定要確實完成15-30分鐘的收操，才能舒緩緊繃的肌肉，也能避免運動傷害。」