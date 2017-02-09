籃網欲止10連敗 今日賽事預告與轉播

馬刺展開一連串的客場之旅，上役對戰灰熊繳出本季最低分，今將客場迎戰七六人，在推特王恩比德不確定是否出場的情況下兩隊會有什麼表現，敬請期待！



同樣是身陷交易傳聞的籃網中鋒羅培茲，本季出賽46場，場均拿下20.3分相當出色，今日在自家主場迎戰巫師，盼羅培茲能助籃網終止10連敗。

格林本季經常被鏡頭捕捉到對杜蘭特咆嘯，引起球隊內部不合的揣測，上場勇士對國王更是被拍到雙方在第4節互噴髒話，今天作客芝加哥出戰公牛，會有什麼火花？請鎖定自由體育頻道。

NBA

08:00 馬刺 VS. 七六人（緯來體育）

08:30 巫師 VS. 籃網（愛爾達體育）

11:30 公牛 VS. 勇士（緯來體育）