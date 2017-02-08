中職》統一獅與創世合作 邀請球迷一同關懷植物人

「萊辦桌」將於本月11日於台南棒球場舉辦。（統一獅球團提供）

〔體育中心／綜合報導〕本月11日，統一獅再度與創世基金會合作，邀請球員唐肇廷、鄧志偉、Unugirls一同舉辦「萊辦桌LIONS BANDOH」活動，歡迎球迷以簽到捐發票的方式關懷植物人，響應公益活動。

近年因政府推行電子發票使創世基金會主要募集發票來源嚴重短缺，為了有更多資源關心植物人，創世基金會和統一獅以「萊辦桌」為起點，結合婚宴辦桌文化的特色，規劃「禮金桌」安排愛心禮金簽到處，邀球迷現場簽名、捐發票做愛心。

只要手持2016年11月過後的實體發票，每20張即可兌換統一獅愛心贈品一份，內容包括「統一獅選手簽名版」、「統一獅英雄球員卡」、「黑貓宅急便宅配車模型」等多樣禮品，於當日15：00開始兌換，換完為止。

今年統一獅春訓開訓的年度心願明信片，將結合「萊辦桌」規劃的元宵彩燈區，歡迎球迷到場拍照打卡，當天也會準備開訓木質明信片，供現場球迷排隊索取，凡持辦桌活動邀請卡均可排隊兌換。該天所有募集發票也將全數捐贈給創世基金會台南分院，歡迎球迷一同做愛心!