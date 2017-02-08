NBA》推特再暗諷甜瓜 禪師：他不願改進缺點
2017/02/08 23:04
尼克總裁「禪師」傑克森。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕尼克近來戰績慘澹，球隊核心「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）與「禪師」傑克森（Phil Jackson）的緊張關係更是近來媒體的焦點，今日禪師更在推特上暗諷安東尼「不願改進自己缺點」，此舉馬上又引來媒體關注。
禪師日前才向媒體公開抱怨安東尼打球非常自私，兩人不合的關係也是最近交易傳聞的導火線，稍早外媒記者才在推特上發言指出，「傑克森早期在發展聯盟中執教時，有一位優秀的球員卻不適應禪師的執教風格，非常可惜。」不久傑克森馬上在推特上發文表示，「記者說得對極了，我知道那位球員在發展聯盟的缺點在哪，但他就是不願改變。」該記者後來又推特上發文表示，「正確來說，傑克森指的就是甜瓜，他非常了解安東尼不願改變的地方。」
上季開賽尼克拿下23勝31敗的倒數戰績後，前教練費雪（Derek Fisher）隨即遭禪師開除，由助理教練比斯（Kurt Rambis）先上陣代理，仍無力挽回頹勢，整季32勝50敗，東部排名倒數第三。而尼克這季目前戰績為22勝31敗，慘況與上季不相上下。
安東尼。（資料照，美聯社）
Bleacher's Ding almost rings the bell, but I learned you don't change the spot on a leopard with Michael Graham in my CBA daze.— Phil Jackson （@PhilJackson11） 2017年2月7日
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