NBA》推特再暗諷甜瓜 禪師：他不願改進缺點

尼克總裁「禪師」傑克森。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕尼克近來戰績慘澹,球隊核心「甜瓜」安東尼(Carmelo Anthony)與「禪師」傑克森(Phil Jackson)的緊張關係更是近來媒體的焦點,今日禪師更在推特上暗諷安東尼「不願改進自己缺點」,此舉馬上又引來媒體關注。

禪師日前才向媒體公開抱怨安東尼打球非常自私,兩人不合的關係也是最近交易傳聞的導火線,稍早外媒記者才在推特上發言指出,「傑克森早期在發展聯盟中執教時,有一位優秀的球員卻不適應禪師的執教風格,非常可惜。」不久傑克森馬上在推特上發文表示,「記者說得對極了,我知道那位球員在發展聯盟的缺點在哪,但他就是不願改變。」該記者後來又推特上發文表示,「正確來說,傑克森指的就是甜瓜,他非常了解安東尼不願改變的地方。」

上季開賽尼克拿下23勝31敗的倒數戰績後,前教練費雪(Derek Fisher)隨即遭禪師開除,由助理教練比斯(Kurt Rambis)先上陣代理,仍無力挽回頹勢,整季32勝50敗,東部排名倒數第三。而尼克這季目前戰績為22勝31敗,慘況與上季不相上下。

安東尼。(資料照,美聯社)

Bleacher's Ding almost rings the bell, but I learned you don't change the spot on a leopard with Michael Graham in my CBA daze.