中職》Lamigirls妍言當球評 桃猿熱身賽Lamigo TV看得到

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿隊在屏東陸續開辦熱身賽，在去年首創自家Lamigo TV為大家直播春訓賽事，今年持續獻上春訓精選賽事，球迷可透過Lamigo TV、麥卡貝網路電視PC平台收看實況轉播。

2017年春訓精選賽事轉播預計從2月17日至2月27日，精選五場春訓賽事，Lamigo桃猿隊都將穿著綽號球衣出現在螢光幕上，今年主播陣容更比去年豐富，除了Lamigo TV主播徐展元之外，另外加入兩位新銳主播黃亦傑以及Joseph為大家服務，球評更是邀請妍言及猿大大來豐富賽事解說，也期待能給球迷更多歡笑。

更多春訓賽直播訊息都將在Lamigo TV粉絲專頁上公布。球團不預告每場賽事主播與球評的搭配，請球迷朋友鎖定Lamigo TV直播的春訓賽事，關心球隊最新的春訓狀況（2月25日麥卡貝PC平台將直播2017 LamiGirls星計畫決選而無提供賽事轉播，其餘平台則照常放送）。

Lamigo TV主播陣容。（Lamigo球團提供）

春訓賽事直播資訊

2月17日 13：00 Lamigo VS. 韓國東亞大學（麟洛棒球場）

2月21日 13：00 Lamigo VS. 警察廳（嘉義縣棒球場）

2月24日 13：00 英雄二軍 VS. Lamigo（屏東棒球場）

2月25日 13：00 Lamigo VS. 韓國東亞大學（麟洛棒球場）

2月27日 13：00 Lamigo VS. 英雄二軍（嘉義縣棒球場）

＊Lamigo TV收看方式：

麥卡貝PC直播連結 （PC & iOS & Android）

http://www.camerabay.tv/channel/ch000053

中華影視App-Hami電視（PC & iOS & Android）

http://chtvideo.hinet.net/

myVideo影音 （PC & iOS & Android）

http://www.myvideo.net.tw/

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