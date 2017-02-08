高中棒球聯賽》延長賽廝殺 南英二連勝、高苑1分險勝
2017/02/08 22:49
〔體育中心／綜合報導〕高中棒球聯賽硬式木棒組今持續熱戰，有兩場比賽廝殺進延長賽，南英商工在11局敲出超前分，終場以3：1擊敗大理高中拿下二連勝，高苑工商則以7：6力退麥寮高中。
南英與大理今天在正規9局打完形成1：1平手，進入延長賽，11局上半，南英靠著陳俊良安打形成滿壘後，先利用野手選擇搶下超前分，接著吳承運擊出左外野高飛犧牲打攻下第2分奠定勝基，最後以3：1拿下2連勝。
麥寮與高苑一役，由麥寮先馳得點，高苑則在4下靠失誤攻下分數，雖然下個半局同樣以失誤送給麥寮1分，不過5下打線頓時甦醒，包括曾宸佐三壘安打在內，共擊出5支安打拿下4分，將比數追至1分差。
9下高苑追平比數，將比賽帶到突破僵局制，上半局未讓麥寮攻下分數，下個半局高苑張家豪敲中外野安打送回壘上跑者，助隊以7：6拿下勝利。
南英商工。（取自中華民國學生棒球運動聯盟）
其他場次比數：
壽山高中 9：1 大德工商
穀保家商 3：0 興大附農
平鎮高中 8：0 中道中學
鶯歌工商 6：1 秀峰高中
陸興高中 6：3 南港高工
善化高中 14：0台南海事
新社高中 7：4 普門中學
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