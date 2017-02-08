中職》大飽耳福！歌后A-Lin力挺老公出席獅隊春酒

A-Lin（左）與統一獅董事長凃忠正。（統一獅球團提供）

〔體育中心／綜合報導〕今晚統一獅春酒盛會特別安排統一獅代總教練黃甘霖夫人A-Lin，一同參與球隊春酒盛會，他也與獅隊董事長凃忠正一起合唱「秋雨彼一暝」，為活動掀起一波高潮。

今晚獅隊春酒活動特別安排選手輪番新春拜年，新春摸彩也讓晚宴充滿許多歡呼，而今晚最讓人期待的就是歌后A-Lin與董事長凃忠正一起合唱「秋雨彼一暝」，隨著音樂歌聲響起，台下無論貴賓、選手、眷屬及工作人員，不約而同拿起相機拍下最讓人期待的歌聲，成為今晚最亮眼焦點。

歌后A-Lin也展現歌唱實力，即時是臨時點播的台語歌曲「秋雨彼一暝」也和董事長凃忠正展現絕佳默契，好聽嘹亮聲音成為今年春酒最棒禮物。

A-Lin（左）與統一獅董事長凃忠正。（統一獅球團提供）

獅隊董事長凃忠正表示：「很開心今晚春酒盛會，A- Lin與會和出席，是球隊很難得機會，也代表總教練黃甘霖與A-Lin對於球隊的重視很肯定，球隊也很有榮幸，能在今年台南主場開幕戰邀請A-Lin為職棒開唱，把好歌聲獻給球迷。」

今日春酒尾牙最大獎五萬元，也特別在董事長凃忠正邀請下，特別由總教練黃甘霖夫妻抽出，分成三萬及兩萬元，其中由林岳平抽中現金兩萬元，而黃靖幃抽中最大獎現金三萬元。

獲獎的球員要接受頭獎大考驗，「統一我愛你」扭扭樂，為了通過最大獎考驗，林岳平全家也一起上台扭一扭，為今日春酒喜宴畫下完美句點。

黃甘霖（左一）與A-Lin（左二）夫婦和林岳平（中）一家。（統一獅球團提供）

林岳平（中）一家上台玩遊戲。（統一獅球團提供）