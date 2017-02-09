經典賽》美國隊公布28人名單 投手特別名單曝光

美國隊公布陣容。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕美國隊今公布經典賽陣容，野手幾乎各個位置都有明星球員，投手部分則有亞契（Chris Archer）、達菲（Danny Duffy）與格雷（Sonny Gray）等王牌領軍。

除了基本的28人名單外，本屆經典賽增設1份10名投手的特別名單，每輪之間可從當中替換2名投手，美國隊的這份名單目前是西索（Brett Cecil）、達菲、富爾默（Michael Fulmer）、格雷、哈普（J.A. Happ）、羅亞克（Tanner Roark）、史邁利（Drew Smyly）與威爾森（Alex Wilson）等8人。

美國完整名單：

投手13名

Chris Archer, 光芒

Tyler Clippard, 洋基

Danny Duffy, 皇家 （特別名單）

Sam Dyson, 遊騎兵

Mychal Givens, 金鶯

Luke Gregerson, 太空人

Nate Jones, 白襪

Jake McGee, 洛磯

Andrew Miller, 印地安人

Pat Neshek, 費城人

Tanner Roark, 國民 （特別名單）

David Robertson, 白襪

Marcus Stroman, 藍鳥

捕手3名

Buster Posey, 巨人

Jonathan Lucroy, 遊騎兵

A.J. Ellis, 馬林魚

內野8名

1B Paul Goldschmidt, 響尾蛇

1B Eric Hosmer, 皇家

2B Daniel Murphy, 國民

2B Ian Kinsler, 老虎

3B Nolan Arenado, 洛磯

3B/2B Matt Carpenter, 紅雀

3B/SS Alex Bregman, 太空人

SS Brandon Crawford, 巨人

外野4名

Adam Jones, 金鶯

Andrew McCutchen, 海盜

Giancarlo Stanton, 馬林魚

Christian Yelich, 馬林魚

投手特別名單

Brett Cecil, 紅雀

Michael Fulmer, 老虎

Sonny Gray, 運動家

J.A. Happ, 藍鳥

Drew Smyly, 水手

Alex Wilson, 老虎