NBA》不認同代言公司總裁 柯瑞批：川普是蠢驢

柯瑞（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕運動品牌Under Armour的總裁普朗克（Kevin Plank）前幾日公開稱讚美國新任總統川普是「國家的重要資產」（a real asset for the country），而勇士球星柯瑞（Stephen Curry）身為品牌代言人，也被詢問對於此事的看法。

柯瑞不諱言地表示，如果把asset一詞的et去掉，就贊同普朗克的說法，如此一來原句就會變成「a real ass for the country」也暗指川普是蠢驢。在川普上任後，柯瑞並沒有太多明確的立場，但這次卻一反常態。

柯瑞還補充，普朗克與川普有生意上的往來與他的代言無關，他只擔心Under Armour會採用川普的價值觀。但普朗克已經向他保證，他也反對大多數川普的政策，會稱讚他只是基於商業立場。「我們的商業運作牽動很多事，這不只是關於賺錢和賣鞋子，這不是最優先的事，應該要包括包容以及我們所捍衛的理念。雖然川普是總統，很多人會跟他有關聯，但我們提倡他所做的改變嗎？」

柯瑞更表示，如果與公司不合，將會中止代言，但目前並沒有那麼嚴重，「如果領導層的理念與我的核心價值不同，那我會離開，即使會沒有錢或是宣傳平台。假如公司理念不符合我的想法，那我會選擇捍衛我自己的立場。」