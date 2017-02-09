NBA》魏德、格林聲援詹皇 巴克利：新世代總覺得被針對
2017/02/09 10:54
巴克利。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕球評巴克利（Charles Barkley）與「詹皇」詹姆斯（LeBron James）之間的口水戰持續擴大，連詹姆斯的好友魏德（Dwyane Wade）以及勇士前鋒格林（Draymond Green）也加入聲援詹皇。
魏德力挺好友出面反擊巴克利，並要他回首自己過去的荒唐事，而格林則是大嗆巴克利「你有幾冠？」為詹皇助陣，並支持他「摧毀巴克利」。
對此巴克利也做出回應，認為新一代球員老是覺得被惡意針對。「現在是新的世代，他們彼此的關係很緊密，他們全都一起打球，他們都是AAU（美國業餘體育聯合會）的孩子。只要有任何關於他們的評論，他們都會覺得是惡意的，即使這評論很公正。所以這些新一代的人怎麼想並不會困擾我，我知道互相力挺是他們這世代的一部份。」
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