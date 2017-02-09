經典賽》卡砲、國王領軍 委內瑞拉28人名單打線超可怕

老虎主砲卡布雷拉。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽經典賽3月開打，委內瑞拉公布28人名單，打線以老虎主砲卡布雷拉（Miguel Cabrera）、太空人明星二壘手「阿土伯」艾圖維（Jose Altuve）、洛磯岡薩雷茲（Carlos Gonzalez）等人領軍，豪華打線令人稱羨。

委內瑞拉在投手部分，有水手王牌赫南德茲（Felix Hernandez）、遊騎兵先發培瑞茲（Martin Perez），後援則有上季拿下44次救援點的羅德里奎茲（Francisco Rodriguez）、以及小熊後援朗登（Hector Rondon），還有日職軟銀投手蘇亞雷斯（Robert Suarez）在上季也有28次中繼點。

委內瑞拉在經典賽預賽分在D組，同組對手還有波多黎各、墨西哥、義大利，賽事將於當地時間3月9-12日舉辦。

赫南德茲。（資料照，路透）

投手：

赫南德茲（Felix Hernandez，水手隊）

查辛（Jhoulys Chacin，天使隊）

培瑞茲（Martin Perez，遊騎兵隊）

布拉邱（Silvino Bracho，響尾蛇隊）

高梅斯（Jeanmar Gomez，費城人隊）

古耶拉（Deolis Guerra，天使隊）

羅德里奎茲（Francisco Rodriguez，老虎隊）

班柯莫（Omar Bencomo Jr，雙城3A）

雷德茲馬（Wilfredo Ledezma，墨西哥聯盟）

佩提特（Yusmeiro Petit，國民隊）

朗登（Bruce Rondon，老虎隊）

蘇亞雷斯（Robert Suarez，日職軟銀隊）

阿瓦拉多（Jose Alvarado，光芒高階1A）

阿瓦瑞茲（Jose Alvarez，天使隊，為特別名單）

卡斯提歐（Jose Castillo，教士短期1A，為特別名單）

捕手：

培瑞茲（Salvador Perez，皇家隊）

奇里諾斯（Robinson Chirinos，遊騎兵）

內野手：

艾圖維（Jose Altuve，太空人隊）

卡布雷拉（Miguel Cabrera，老虎隊）

艾斯科巴（Alcides Escobar，皇家）

索拉提（Yangervis Solarte，教士隊）

普拉多（Martin Prado，馬林魚隊）

賈維斯（Freddy Galvis，費城人隊）

外野手：

岡薩雷茲（Carlos Gonzalez，洛磯隊）

耶雷拉（Odubel Herrera，費城人）

英西亞提（Ender Inciarte，勇士隊）

培瑞茲（Hernan Perez，釀酒人）

指定打擊：

馬丁尼茲（Víctor Martínez，老虎隊）