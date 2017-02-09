經典賽》台灣預賽對手有多強？ 完整名單看這裡

王建民也在台灣隊陣容當中。（資料照，記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕各國經典賽28人名單今公布，台灣A組預賽對手以色列、荷蘭與南韓也出爐，值得一提的是大聯盟官網介紹台灣隊時，提到我國最大咖球員是王建民，由於先前台灣公布的28人名單並無建仔，他被放在10名投手特別名單，仍有機會出征。

以色列：

總共有4名現役大聯盟球星，包括是紅人投手費德曼（Scott Feldman），道奇一壘手戴維斯（Ike Davis）、運動家捕手拉瓦威（Ryan Lavarnway）、雙城後援投手布雷斯洛（Craig Breslow），另有馬奎斯（Jason Marquis）、弗德（Sam Fuld）、佛萊曼（Nate Freiman）等3名還在自由市場的資深戰將。

投手

Dylan Axelrod，馬林魚3A

Corey Baker, 紅雀3A

Jeremy Bleich，費城人3A

Craig Breslow，大聯盟馬林魚

Daniel Burawa，勇士3A

Gabe Cramer, 皇家1A

Tyler Herron，大都會3A

Jake Kalish, 皇家高階1A

Alex Katz, 白襪高階1A

Dean Kremer, 道奇1A

Shlomo Lipetz

Jason Marquis，前大聯盟球星

Troy Neiman, 洛磯高階1A

R.C. Orlan, 國民高階1A

Joey Wagman, 運動家2A

Josh Zeid，大都會3A

捕手

Ryan Lavarnway, 勇士3A

Nick Rickles, 國民3A

內野

Scott Burcham, 洛磯1A

Ike Davis, 大聯盟洋基

Nate Freiman，國民3A

Ty Kelly, 大聯盟大都會

Tyler Krieger, 印地安人高階1A

外野

Zachary Borenstein, 響尾蛇3A

Sam Fuld，前大聯盟球員

Blake Gailen，獨立聯盟

Mike Meyers, 紅襪高階1A

工具人

Cody Decker, 皇家3A

荷蘭：

上屆勇奪第四名的強隊荷蘭，本屆陣容更加豪華，大聯盟球星有簡森（Kenley Jansen）、柏格茲（Xander Bogaert）、史構普（Jonathan Schoop）、葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）、普洛法（Jurickson Profar）。

投手

Mike Bolsenbroek

Robbie Cordemans，荷蘭聯賽

Tom de Blok

Lars Huijer，荷蘭聯賽

Jair Jurrjens，統一獅

Diegomar Markwell，荷蘭聯賽

Shairon Martis，獨立聯盟

Jim Ploeger，荷蘭聯賽

Tom Stuifbergen，荷蘭聯賽

Juan Carlos Sulbaran，紅雀3A

Rick van den Hurk，日職軟銀鷹

Loek van Mil，雙城3A

Orlando Yntema，荷蘭聯賽

捕手

Shawn Zarraga，道奇3A

Ricardo Dashenko，荷蘭聯賽

內野

Xander Bogaerts, 大聯盟紅襪

Yurendell de Caster，荷蘭聯賽

Didi Gregorius, 大聯盟洋基

Jurickson Profar, 大聯盟遊騎兵

Jonathan Schoop, 大聯盟金鶯

Sharlon Schoop, 大聯盟金鶯

Andrelton Simmons, 大聯盟天使

Curt Smith，獨立聯盟Lincoln Saltdogs

外野

Kalian Sams，墨西哥聯盟

Randolph Oduber，荷蘭聯賽

Christopher Garia，荷蘭聯賽

Wladimir Balentien，日職養樂多

工具人

Dwayne Kemp，荷蘭聯賽

南韓：

上屆首輪就被淘汰，本屆陣容大多來自韓職球員，唯一的大聯盟現役球星是紅雀的終結者吳昇桓。

投手：車雨燦（ＬＧ雙子）、張元準（斗山熊）、林昌勇（起亞虎）、李賢承（斗山熊）、張施晥（KT巫師）、元鐘玄（NC恐龍）、梁玹種（起亞虎）、朴熙洙（SK飛龍）、李大恩（警察廳）、林昶暋（ＮＣ恐龍）、禹奎珉（LG雙子）、沈昌珉（三星獅）、吳昇桓（大聯盟紅雀）

捕手：金泰君（ＮＣ恐龍）、梁義智（斗山熊）

內野手：吳載元（斗山熊）、許敬民（斗山熊）、李大浩（樂天巨人）、金宰鎬（斗山熊）、金泰均（韓火鷹）、徐建昌（耐克森英雄）、朴錫珉（ＮＣ恐龍）、金河成（耐克森英雄）

外野手：李容圭（韓火鷹）、閔炳憲（斗山熊）、崔炯宇（起亞虎）、孫兒葉（樂天巨人）、朴健祐（斗山熊）