經典賽》官方公布台灣隊陣容 王建民、王維中入列

王建民在台灣隊名單中。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網今天公布各國經典賽28人名單，台灣隊除了先前的28人名單外，10名特別投手名單也出爐，王建民、賴鴻誠與王維中等人都入列。

本屆經典賽增設1份10名投手的特別名單，每輪之間可從當中替換2名投手。根據官方顯示，台灣的這份名單是賴鴻誠、呂彥青、王建民、陽建福、王政浩、王維中、吳俊杰。

王建民、王維中先前都已宣布不打經典賽，不過依然出現在10投特別名單，假如晉級次輪還有望出賽；去年勇奪中繼王的富邦投手賴鴻誠，先前對於未能入選經典賽感到失望，如今進入特別名單，仍有望出征。