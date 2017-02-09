NBA》太陽新秀班德決定動手術 本季宣告報銷
2017/02/09 09:12
〔體育中心／綜合報導〕太陽今天稍早宣布，新秀中鋒班德（Dragan Bender）因為腳踝動手術，本季宣告報銷。
班德來自克羅埃西亞，去年選秀會以第1輪第4順位之姿加盟，本季出賽38場，平均12.7分鐘裡能得到3.2分、2.2籃板、0.4助攻。
太陽決定第4順位人選前，曾想在班德與克里斯（Marquese Chriss）之間二選一，最後先選了班德，後來太陽跟國王交易拿到第8順位，成功選到克里斯。
「我知道人們大多只看數據，」太陽總管麥克唐納（Ryan McDonough）說，「但我們認為，他年僅19歲，防守、傳導、戰術執行等等都做得非常出色，表現可以說是高水準。」
班德。（資料照，法新社）
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