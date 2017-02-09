NBA》上場時間居高不下 33歲詹皇：不成問題

詹姆斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士總教頭練泰倫魯（Tyronn Lue）曾在季初計畫，將嚴格控制「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的上場時間。然而現在詹姆斯場均37.6分鐘的出賽時間，高居聯盟第二，也是他在2014年回到騎士後最高。對此，詹姆士表示，「不成問題。」

在和溜馬的賽前熱身詹姆斯說：「教練做得很好，他認真為我在比賽中爭取休息時間，雖然我的上場時間沒有明顯下降，但團隊運作良好，我覺得沒什麼問題，聽教練的話就對了。」

騎士的主要計畫是讓詹姆斯約10場比賽就輪休1場，目前為止，詹姆斯休息的3場比賽騎士都吞敗。泰倫魯則在去年11月時表示，會將詹姆斯的上場時間由36-38分鐘限縮至32-34分鐘，如今詹姆斯自願維持高上場時間。

詹姆斯說：「身為一個競爭者，我想要每場都打滿48分鐘，但我還是得做出對團隊最好的選擇，這是一場馬拉松而不是短跑比賽，我必須時時刻刻提醒自己這點。」