經典賽》坎諾、奎托領軍 衛冕軍多明尼加陣容豪華

坎諾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽經典賽3月開打，衛冕軍多明尼加公布28人名單，打線有坎諾（Robinson Cano）等多名強棒，投手則有巨人奎托（Johnny Cueto）領軍。

多明尼加在打線上有卡諾、克魯茲（Nelson Cruz）查多（Manny Machado）、貝爾崔（Adrian Beltre）、拉米瑞茲（Hanley Ramirez）、包提斯塔（Jose Bautista）等大聯盟A咖球星。

投手部分有奎托，他上季繳出繳出18勝5敗、防禦率2.79的成績，這也是他繼2009年之後，二度代表多明尼加參與經典賽。另外還有馬丁尼茲（Carlos Martinez）、沃奎茲（Edinson Volquez）和雷耶斯（Alex Reyes）。

多明尼加選手名單。（圖片取自推特）

多明尼加28人名單：

投手

Johnny Cueto，巨人

Carlos Martinez，紅雀

Edinson Volquez，馬林魚

Wily Peralta，釀酒人

Dellin Betances，洋基

Alex Colome，光芒

Samuel Deduno

Juerys Familia，大都會

Santiago Casilla，運動家

Hector Neris，費城人

Jumbo Diaz，紅人

Hansel Robles，大都會

Enny Romero，國民

Fernando Rodney，響尾蛇

捕手：

Welington Castillo，響尾蛇

Alberto Rosario，紅雀

內野手：

Adrian Beltre，遊騎兵

Robinson Cano，水手

Manny Machado，金鶯

Hanley Ramirez，紅襪

Jose Reyes，大都會

Carlos Santana， 印地安人

Jonathan Villar， 釀酒人

外野手：

Jose Bautista，藍鳥

Nelson Cruz，水手

Starling Marte， 海盜

Gregory Polanco， 海盜

Mel Rojas Jr，勇士3A

投手特別名單：

Alex Reyes，紅雀

Bartolo Colon，勇士

Edgar Garcia，響尾蛇

Ivan Nova，海盜

Fernando Abad，紅襪

Bryan Rodriguez，教士

Luis Severino，洋基

Cesar Valdez，運動家

奎托。（資料照，法新社）