NBA》不受禪師影響 教頭力挺甜瓜「很願意留住他」

何納塞克（左）力挺安東尼（右）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕尼克球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）與尼克總管「禪師」傑克森（Phil Jackson）之間的關係越演越烈，交易傳言也始終沒斷過。不過球隊教練何納塞克（Jeff Hornacek）力挺甜瓜，並表示大家都希望安東尼留在尼克。

禪師昨天才在推特暗諷安東尼「不願改進自己缺點」，讓兩人關係又更加緊繃。而何納塞克表示並沒有與他們談論到此事，但盛讚安東尼最近的表現，「安東尼有霸王條款，他可以做任何想做的事，我們也很樂意他留下來，他是個偉大的球員，他表現也很好。」

何納塞克還說，希望所有球員都能專心在球場上，不要受新聞所影響，「我跟球員說，不要分心去擔心其他事，必須專注打球，所以我們完全沒有談論昨天禪師的新聞，至少我沒聽到。」

何納塞克補充，甜瓜也不受紛爭的專心練球，「我認為他很想贏球，他從來沒有缺席練球，我也曾想讓他放假放鬆一下，但他還是沒有缺席過練球，所以他真的很渴望贏球。」