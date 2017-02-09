NBA》熱火銳不可擋 燒毀公鹿拿12連勝

懷特塞德率熱火以106：88擊敗公鹿。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕熱火延續著連勝氣勢，今日造訪密爾瓦基，「白邊」懷特塞德（Hassan Whiteside）上半場就攻下17分、11籃板的雙十數據，他全場拿下23分，助熱火終場火以106：88輕取公鹿，12連勝輕鬆入袋。

熱火原先戰績11勝30敗，之後一舉拿下12連勝，是本季除了勇士以外，第二支拿下12連勝的隊伍。這也是熱火史上第三長的連勝紀錄。熱火目前在東部排名第10，離季後賽不遠。

熱火今日轟下11顆三分彈，勝過公鹿的6顆，打完前三節就領先對手18分，再加上白邊攻下全場最高23分外帶16籃板，順利擊敗公鹿。此役，威特斯（Dion Waiters）因腳踝傷而缺賽，改由艾靈頓（Wayne Ellington）擔任先發，他貢獻17分，包括5顆三分球，表現不俗。J.強森（James Johnson）也挹注20分。

而公鹿部分，主力球員J.帕克（Jabari Parker）在第三節時因膝關節損傷，而提早下場，留下14分。「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）則拿下全隊最高22分以及8籃板。公鹿本場敗給熱火後，戰績下滑一名，目前為東部第11。