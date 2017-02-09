NBA》前尼克球星鬧場 遭驅逐並被逮捕（影音）

〔體育中心／綜合報導〕前尼克球星歐克利（Charles Oakley）今日到麥迪遜廣場花園觀看尼克與快艇的比賽，但中途卻與場內保全發生爭執，被驅逐出場並遭到逮捕。

比賽才進行沒多久，歐克利就與保全發生衝突，並推了保全兩下，之後馬上被拉出場外。據《紐約每日新聞》記者表示，歐克利是因不滿尼克老闆多蘭（James Dolan）在尼克70周年慶祝活動時沒有邀請他，而對多蘭大吼大叫，之後遭到制止但他卻不聽勸，才會與保全發生衝突，也因此被趕出球場。

尼克球團表示，歐克利今日的表現非常不恰當，且不合乎禮節。「歐克利已經被趕出場，現在正交由紐約警方處理，歐克利是一個優秀的尼克球員，但我們希望他能很快獲得一些幫助。」歐克利在1988-1998年間效力於尼克。

歐克利（取自網路）