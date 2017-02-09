NBA》籃網球衣獲贊助 軟體公司Infor簽約3年

〔體育中心／綜合報導〕2017-18球季起，聯盟允許各隊跟公司企業合作，於球衣上的特定區域放廣告。繼76人、塞爾提克、國王之後，籃網在今天成為第4支賣出球衣廣告欄位的球隊。

籃網與軟體公司Infor簽下3年800萬美元合約（約新台幣2億4900萬元），讓Infor擔任球衣廣告贊助商。除此之外，Infor將提供數據分析，幫助球隊改善現況。

Infor下季開始贊助籃網球衣。（取自推特）