經典賽》以色列有百勝投手助陣 台灣隊要小心

馬奎斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽經典賽3月開打，以色列公布28人名單，其中有4名現役大聯盟球星，還有生涯累積124勝的38歲老將馬奎斯（Jason Marquis），2A等級以上的選手有15位以上，台灣隊可要慎防。

以色列陣中不乏有大聯盟經驗的球員，投手部分，馬奎斯在大聯盟征戰15個球季，待過勇士、紅雀、小熊、國民、響尾蛇、雙城、教士、紅人等隊，生涯累積124勝118敗，平均防禦率為4.61；費德曼（Scott Feldman）在大聯盟征戰12個球季，去年待過太空人和藍鳥，繳出7勝4敗，防禦率3.97的成績，這次他列在投手特別名單。

後援左投手布雷斯洛（Craig Breslow）在大聯盟也征戰11個球季，多以後援身分出賽，生涯累積22勝，平均防禦率為3.35，去年也在馬林魚出賽15場；阿克塞爾羅德（Dylan Axelrod）曾在大聯盟出賽59場，累積9勝、平均防禦率5.27；前太空人投手西德（Josh Zeid）曾在大聯盟出賽48場，平均防禦率為5.21。

打線上，戴維斯（Ike Davis）生涯累積81轟，是以色列最具有長打實力的選手，曾在2012年繳出32轟，他近期與道奇簽下小聯盟合約；捕手拉瓦威（Ryan Lavarnway）也擁有5年大聯盟資歷，還有弗德（Sam Fuld）、佛萊曼（Nate Freiman）等征戰過大聯盟的資深戰將；戴克（Cody Decker）曾在2015年於教士升上大聯盟，僅出賽8場，但他在小聯盟8個球季累積有173轟。

以色列經典賽球員名單。（圖片取自推特）

以色列陣容：

投手

Dylan Axelrod，馬林魚3A

Corey Baker, 紅雀3A

Jeremy Bleich，費城人3A

Craig Breslow，大聯盟馬林魚

Daniel Burawa，勇士3A

Gabe Cramer, 皇家1A

Tyler Herron，大都會3A

Jake Kalish, 皇家高階1A

Alex Katz, 白襪高階1A

Dean Kremer, 道奇1A

Shlomo Lipetz

Jason Marquis，前大聯盟球星

Troy Neiman, 洛磯高階1A

R.C. Orlan, 國民高階1A

Joey Wagman, 運動家2A

Josh Zeid，大都會3A

捕手

Ryan Lavarnway, 勇士3A

Nick Rickles, 國民3A

內野

Scott Burcham, 洛磯1A

Ike Davis, 大聯盟洋基

Nate Freiman，國民3A

Ty Kelly, 大聯盟大都會

Tyler Krieger, 印地安人高階1A

外野

Zachary Borenstein, 響尾蛇3A

Sam Fuld，前大聯盟球員

Blake Gailen，獨立聯盟

Mike Meyers, 紅襪高階1A

工具人

Cody Decker, 皇家3A

戴維斯（Ike Davis）。（資料照，法新社）