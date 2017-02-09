NBA》禍不單行 尼克遭鬧場又被快艇逆轉
2017/02/09 14:17
葛瑞芬轟32分，助快艇以119：115擊敗尼克。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕尼克今日在主場迎戰快艇，第一節就遭到前尼克球員鬧場，之後第四節又沒把握10分的領先優勢，不敵快艇攻勢慘遭逆轉，終場尼克以115：119飲恨吞敗。
在第四節剩下1分多鐘時，快艇克勞佛德（Jamal Crawford）跳投得分，追平比數，之後他又投進超前三分球，奠定快艇勝利。雖然安東尼（Carmelo Anthony）試圖力挽狂瀾，也馬上投進一記三分彈，但尼克最後一波攻勢屢投不進，最後只能將勝利拱手讓人。
此役，安東尼攻下全隊最高28分，並有9個籃板，波辛傑斯（Kristaps Porzingis）則有27分的進帳，羅斯（Derrick Rose）挹注20分、8助攻。尼克吞下近期三連敗，目前排名為東部第12。
而快艇方面，葛瑞芬（Blake Griffin）拿下32分、8籃板，D.喬丹（DeAndre Jordan）也貢獻28分、15籃板，兩人合砍60分。逆轉關鍵克勞佛德則挹注20分，其中包含3顆三分彈。
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