NBA》一度被籃球榨乾 溜馬喬治振作擺脫季初陰霾
2017/02/09 12:09
喬治。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕溜馬隊球星喬治（Paul George）在球季前兩個月活在恐懼中，「我那時正經歷一段黑暗的低潮。」喬治表示，「除了忙著應付腳傷，隊上的化學反應不佳，尤其是我和提格（Jeff Teague）間，我感到無能為力。」
喬治在2014年參加美國隊訓練時，右腳嚴重骨折，這兩年花了很多心力重回球場，期間也不時遇上其他傷病。喬治說：「我的身心都被籃球榨乾了，季初時我並不在100%狀態，我花了些時間才調整好。」
喬治說明關鍵在1月倫敦賽的一晚，他花了整夜的時間祈禱和冥想，「我發覺我所做的一切正是我最熱愛的，我該好好享受當下，這就是改變一切的關鍵。」
「現在我的身心狀態都已經調適良好。」喬治的覺醒也給溜馬帶來了正面能量，1月份拿下9勝4敗的佳績，更一度拉出7連勝，目前29勝23敗排名東區第六。
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