MLB》托瑞要測試這項規則 美球迷怒：會毀掉棒球

大聯盟首席棒球官托瑞托瑞（右）要在小聯盟測試「突破僵局制」。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕近年來棒球國際賽特有的「突破僵局制」，大聯盟已計畫本季在小聯盟較低階層級測試類似制度，延長賽一開始就在二壘擺上跑者，假如效果不錯，未來可能會在更高層級、甚至大聯盟施行。

「突破僵局制」首度於2008年北京奧運實施，若打完9局雙方仍未分出勝負，延長賽開局就先讓兩位跑者分佔於一、二壘，以便縮短比賽時間。近年來極力研究如何縮時的大聯盟，將在本季於新人聯盟測試類似制度，10局起一開始就在二壘擺上跑者。

「讓我們看看會發生什麼事情，」強烈支持測試「突破僵局制」的大聯盟首席棒球官托瑞（Joe Torre）表示，「看到球隊用完所有投手、然後派上工具人野手上來投球並不有趣，而且很耗時。」

即便小聯盟測試順利，要在大聯盟實施可能還需要數年的時間，因為修正規則必須經過球員工會同意，光是目前傳出測試消息就已有不少投手與球迷在推特反對。

有美國網友說，「這將會是棒球史上最爛的規則之一，為何不乾脆直接用全壘打大賽決定勝負算了」、「這是什麼垃圾？我們不能讓這項運動保有原本的風格嗎？」、「走味的棒球只會讓球迷流失更快」、「噁心的想法，完全毀掉棒球這項運動」；但也有球迷認為不算是很糟的點子，畢竟棒球比賽真的太久了。