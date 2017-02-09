NBA》雷納德歸隊拿32分 馬刺力克七六人 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺今天作客七六人主場，在小前鋒雷納德（Kawhi Leonard）拿32分帶領下，以111：103獲勝，也讓七六人吞下5連敗。

馬刺上半場一掃前一場比賽的陰霾，命中率明顯提升，不過七六人靠歐卡佛（Jahlil Okafor）與替補前鋒薩里奇（Dario Saric）一輪猛攻緊追。七六人到下半場改由諾埃爾（Nerlens Noel）攻擊內線，但馬刺靠格林（Danny Green）為首的射手群穩住陣腳，終場以8分之差擊敗七六人。

雷納德得到32分、6籃板、5助攻，罰球11投全中，帕克攻下18分、5助攻，艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）攻下15分、10籃板；七六人歐卡佛拿下20分、8籃板，罰球也是11投全中，薩里奇11投8中也拿下20分，卡文頓（Robert Covington）攻下18分，史道斯卡斯（Nik Stauskas）攻下16分、7籃板、7助攻。

雷納德今天拿下32分。（美聯社）

歐卡佛（左）強攻內線拿下20分。（USA Today）