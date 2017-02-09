經典賽》多名大聯盟球星助陣 荷蘭野手陣容豪華

柏格茲。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽3月登場，上屆打進四強的荷蘭隊，本屆陣容仍然亮麗，包含柏格茲（Xander Bogaert）、史構普（Jonathan Schoop）等多名大聯盟好手助陣，打線上相當完整。

荷蘭隊的打線中，紅襪柏格茲上季繳出21轟、89分打點、2成94的打擊率，去年可說是他的生涯年；史邱普上季在金鶯也有25轟、82分打點；洋基的葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）上季打出20轟、70分打點，這三位選手可說是荷蘭隊陣中的主力打線。荷蘭隊內野防線還有天使游擊手西蒙斯（Andrelton Simmons）、遊騎兵內野手普洛法（Jurickson Profar）；外野則有曾在日職創下單季60轟的養樂多洋砲巴倫汀（Wladimir Balentien）。

投手部分，打過美、韓職棒的軟銀投手范登赫克（Rick van den Hurk），去年他則繳出7勝3敗、防禦率3.84的成績，曾在日職創下跨季14連勝，他有可能對台灣隊先發，但也有可能出戰南韓隊；前統一獅洋投吉爾（Jair Jurrjens）也曾向陳鏞基透露想對台灣隊先發；至於道奇隊王牌救援投手簡森（Kenley Jansen）則是在替換名單內。

荷蘭隊28人名單：

投手

Mike Bolsenbroek

Robbie Cordemans，荷蘭聯賽

Tom de Blok

Lars Huijer，荷蘭聯賽

Jair Jurrjens，（前統一獅）

Diegomar Markwell，荷蘭聯賽

Shairon Martis，獨立聯盟

Jim Ploeger，荷蘭聯賽

Tom Stuifbergen，荷蘭聯賽

Juan Carlos Sulbaran，紅雀3A

Rick van den Hurk，日職軟銀鷹

Loek van Mil，雙城3A

Orlando Yntema，荷蘭聯賽

捕手

Shawn Zarraga，道奇3A

Ricardo Dashenko，荷蘭聯賽

內野

Xander Bogaerts，大聯盟紅襪

Yurendell de Caster，荷蘭聯賽

Didi Gregorius， 大聯盟洋基

Jurickson Profar， 大聯盟遊騎兵

Jonathan Schoop， 大聯盟金鶯

Sharlon Schoop， 大聯盟金鶯

Andrelton Simmons， 大聯盟天使

Curt Smith，獨立聯盟Lincoln Saltdogs

外野

Kalian Sams，墨西哥聯盟

Randolph Oduber，荷蘭聯賽

Christopher Garia，荷蘭聯賽

Wladimir Balentien，日職養樂多

工具人

Dwayne Kemp，荷蘭聯賽

史構普。（資料照，美聯社）

荷蘭隊名單。（圖片取自推特）