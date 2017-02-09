中職》統一獅第3名洋投確定 具美、日、韓職資歷

統一獅今天確定簽下32歲右投福瑞多。（取自zimbio）

〔記者倪婉君／台南報導〕統一獅今天確定簽下32歲右投福瑞多（Alfredo Figaro），不但擁有4年大聯盟資歷，還分別效力過日職歐力士和韓職三星獅，將和「三振王」布魯斯共同擔任獅隊先發要角。

獅隊之前已和去年投出11勝、172次三振的布魯斯續約，他預訂25日來台；另外也和入選經典賽義大利國家隊的狄馬克簽約，他在獅隊定位救援，但會打完經典賽預賽後，在3月中旬來台報到。

至於福瑞多則將於3月1日來台，他在大聯盟待過老虎、釀酒人，留下5勝8敗、防禦率5.04。到了2011、2012年福瑞多則轉往日職發展，繳出8勝11敗、防禦率3.31，前年則在韓職三星獅留下13勝7敗、防禦率3.38。

獅隊今年補強3名洋投，兩名先發、1名後援，將由潘威倫等10名本土投手爭取另外3個先發輪值位置，競爭相當激烈。