中職》陽建福進牛棚了 還未放棄經典賽

統一獅投手陽建福練投。（記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕因拉傷右大腿未能入選經典賽28人名單的陽建福，2月1日向統一獅報到後，今天已是傷後第2次進牛棚練投，表現讓教練團稱讚，也增加他重返經典賽的機會。

37歲的陽建福前年遭義大釋出後，去年在日本獨立聯盟飆出147公里，不但獲得台灣隊總教練郭泰源的青睞，也得到獅隊開出月薪12萬的合約。只是1月中旬參加經典賽集訓時，陽建福不慎拉傷大腿，無緣進入28人名單，他則在2月1日向獅隊報到，展開他在新東家的日子。

不過陽建福的大腿傷勢持續好轉，在6日已首度進牛棚練投25顆，今天再度進牛棚，球數則增加到30顆。他表示狀況不錯，只是第1次牛棚的感覺較好，感覺全身都有出到力，今天雖然沒有那麼好，但至少大腿感覺都很正常。

獅隊總教練黃甘霖和投手教練鄭博壬對「阿福」的狀況都很滿意，也設定他的初步定位在長中繼。至於阿福會不會打經典賽，他自己本人仍有期待，但表示也要看球隊的意思，「總之我先準備好自己再說。」

統一獅投手陽建福練投。（記者黃志源攝）

統一獅投手陽建福練投。（記者黃志源攝）