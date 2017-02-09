中職》開幕戰確定在新莊 金控大戰點燃戰火
2017/02/09 13:08
中職會長吳志揚（中）。（記者羅志朋攝）
〔記者羅志朋／台北報導〕今天中職舉行新春團拜，中職會長吳志揚和4球團領隊都出席，吳志揚表示，今年例行賽希望每場觀眾人數可以突破6000人；另外，3月25日開幕戰中信兄弟隊富邦悍將，地點確定在新莊球場，兩大金控公司點燃新球季戰火。
過去中職27年歷史，僅職棒3年和職棒24年例行賽場均觀眾人數破6000人，分別為6878、6079人，去年則是5872人，名列史上第5，吳志揚說，去年中職有許多創新的行銷手法，希望今年場均觀眾人數可以破6000人，再造職棒3年榮景。
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