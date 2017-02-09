NBA》延長賽不敵巫師雙槍 籃網苦吞11連敗

沃爾。（USA Today）

〔體育中心／綜合報導〕東部戰績墊底的籃網今面對巫師，末節一度落後12分，籃網靠波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）率隊追平，把戰局逼進延長賽，可惜最後仍以110：114輸球，籃網苦吞11連敗。

巫師開賽後一度陷入落後局面，但波特（Otto Porter Jr.）很快地用三分球幫球隊取得領先。籃網在第3節靠吉爾派翠克（Sean Kilpatrick）與漢米爾頓（Justin Hamilton）各投進1個三分，追到72：74，第4節巫師再度拉開領先到兩位數。籃網則靠著波丹諾維奇跳投追平，沃爾（John Wall）在讀秒階段2波進攻都失手，比賽就此進入延長。

延長賽最後1分半鐘，雙方戰成107：107平手。巫師畢爾（Bradley Beal）上籃不進，波特搶下進攻籃板並造成犯規，穩穩罰進2球，沃爾也在下波進攻罰進2球。最後7.5秒，籃網靠著佛伊（Randy Foye）造成犯規罰進1球，追成110：113。關鍵時刻，沃爾踩線失誤，留給籃網追平機會，但波丹諾維奇三分球沒進，讓籃網苦吞敗戰，第十勝仍難求。

畢爾拿下31分、6籃板，沃爾得到23分、12助攻、6籃板，波特也有20分、10籃板進帳；波丹諾維奇拿下21分、5籃板、4助攻，B.羅培茲得到20分、6籃板。

佛伊。（USA Today）