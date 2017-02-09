格鬥》台灣好手黃育仁 明挑戰馬來西亞選手
2017/02/09 14:13
〔體育中心／綜合報導〕2月10日，在馬來西亞吉隆坡舉行的ONE格鬥錦標賽要進行猛虎王座（Throne Of Tigers）系列賽，其中台灣選手黃育仁將出戰生涯6戰全勝的馬來西亞選手塔尼（Agilan Thani）。這場比賽被安排在9場比賽中的第8場，相當引人矚目。
黃育仁今年38歲，是次中量級選手，大學念的是中興大學法商學院（現台北大學）企管系，曾經當過金融分析師。畢業後為了夢想，不顧家人反對就投入格鬥訓練，除了學空手道還自費前往巴西與美國，學柔術與綜合格鬥，累積戰績6勝2敗。
黃育仁（右）明天將出戰馬來西亞選手。（取自黃育仁FB）
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