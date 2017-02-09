經典賽》美媒評各國戰力 台灣排名比想像中好
2017/02/09 13:35
ESPN評比經典賽各國戰力，台灣排名第10。（資料照，記者廖耀東攝）
〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽16國陣容出爐，ESPN撰文評比各國排名，台灣排第10名，勝過加拿大、哥倫比亞、義大利、以色列、澳洲、中國等6國。
ESPN分析，台灣隊陣容最令人熟悉的球員是王建民，他去年在皇家出賽38場，較可惜的是陳偉殷因為去年肘傷而無法參賽。
文中提到台灣上屆晉級次輪，但本屆有中職杯葛經典賽的爭議事件發生，雖然仍有3支球隊決定派兵出賽，但也因此失去3位中職最好的打者，文中並未說明是哪3名打者，但一般認為是王柏融、林泓育、陳俊秀。
美媒提到的王建民雖然在台灣隊陣容，但是被歸在投手特別名單中。先前已宣布不打經典賽的建仔，預估首輪不會出賽，如果台灣隊晉級次輪以後才有登錄的可能。
各國排名：
1.多明尼加
2.美國
3.委內瑞拉
4.日本
5.波多黎各
6.南韓
7.墨西哥
8.古巴
9.荷蘭
10.台灣
11.加拿大
12.哥倫比亞
13.義大利
14.以色列
15.澳洲
16.中國
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