經典賽》美媒評各國戰力 台灣排名比想像中好

ESPN評比經典賽各國戰力，台灣排名第10。（資料照，記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽16國陣容出爐，ESPN撰文評比各國排名，台灣排第10名，勝過加拿大、哥倫比亞、義大利、以色列、澳洲、中國等6國。

ESPN分析，台灣隊陣容最令人熟悉的球員是王建民，他去年在皇家出賽38場，較可惜的是陳偉殷因為去年肘傷而無法參賽。

文中提到台灣上屆晉級次輪，但本屆有中職杯葛經典賽的爭議事件發生，雖然仍有3支球隊決定派兵出賽，但也因此失去3位中職最好的打者，文中並未說明是哪3名打者，但一般認為是王柏融、林泓育、陳俊秀。

美媒提到的王建民雖然在台灣隊陣容，但是被歸在投手特別名單中。先前已宣布不打經典賽的建仔，預估首輪不會出賽，如果台灣隊晉級次輪以後才有登錄的可能。

各國排名：

1.多明尼加

2.美國

3.委內瑞拉

4.日本

5.波多黎各

6.南韓

7.墨西哥

8.古巴

9.荷蘭

10.台灣

11.加拿大

12.哥倫比亞

13.義大利

14.以色列

15.澳洲

16.中國