NBA》太陽灰熊爆衝突 6人吃T、3人遭驅逐（影音）
2017/02/09 14:35
〔體育中心／綜合報導〕太陽今日作客灰熊主場，但在第四節時因灰熊丹尼爾斯（Troy Daniels）對太陽布克（Devin Booker）講垃圾話，兩隊爆發嚴重衝突，共有6人收到技術犯規，3人被驅逐出場。
在第四節剩下1分多鐘時，丹尼爾斯出手投進三分球，並要到犯規完成四分打，丹尼爾斯隨後對著防守他的布克噴垃圾話，此舉引來太陽球員A.威廉斯（Alan Williams）不滿，之後雙方球隊互相推擠，場面火爆。
裁判各對兩隊球員判技術犯規，包括灰熊隊的丹尼爾斯與J.格林（JaMychal Green），以及太陽隊的布克、A.威廉斯、尤利斯（Tyler Ulis）與克里斯（Marquese Chriss），而丹尼爾斯、尤利斯以及克里斯3人更是被驅逐出場。
終場灰熊以110：91贏得比賽，而在賽後，布克談到此次衝突時狠狠地酸了丹尼爾斯，「籃球比賽有時是會有垃圾話，但我不懂丹尼爾斯為何對我說，他3年換了5隊，他居然還有勇氣對我說垃圾話。」
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