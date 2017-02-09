NBA》電玩邁入新紀元 2K聯盟讓球隊老闆付薪水給你

NBA今天宣布和電玩公司Take Two的全新合作計畫，「NBA 2K聯盟」即將問世。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA今天宣布和電玩公司Take Two的全新合作計畫，「NBA 2K聯盟」即將問世，未來選手將有機會在真實的場館裡，爭取NBA總冠軍，並由30支球隊老闆自掏腰包付薪水給你。

Take Two旗下的NBA 2K系列是當前最熱門的籃球電玩，該系列全球累計賣出1700萬套，擁有來自全世界的玩家。「NBA 2K聯盟」將由30支NBA球隊各自成立一支5人隊伍，比照真實球季，進行玩家選秀會、季賽、季後賽並爭奪總冠軍，和NBA一樣長達5個月的賽季。

「這之中的商機極有潛力。」NBA主席席爾瓦（Adam Silver）表示，「讓更多人接觸籃球是我最重要的任務之一，現在我們有機會讓其他遊戲玩家，參與籃球賽事。」席爾瓦舉例，「人們可能想為尼克打球，但體能條件並不允許，如今作為電競選手，人們將有機會為尼克效力。」

「NBA 2K聯盟」預計從2018年開始，屆時玩家並不會使用真實球員，而是自己創造的角色。Take Two公司執行長Strauss Zelnick說：「我們想盡辦法貼近現實，並會提供高達25萬美元的冠軍獎金。」