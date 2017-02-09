NBA》恩師出面力挺 希望甜瓜加盟爭冠級強隊
2017/02/09 14:39
〔體育中心／綜合報導〕尼克球星安東尼（Carmelo Anthony）未來去向引人注目，他在雪城大學時代的恩師波海姆（Jim Boeheim）今天接受採訪時表示，安東尼應該被交易到能爭冠的熱門球隊。他認為如果尼克能找上快艇或騎士，安東尼可能會願意放棄交易否決權。
「我非常想看到他加盟幾年內都有望奪冠的球隊，尼克差不多該找人談談了，」波海姆說，「他是天生贏家，曾贏過3面奧運金牌。人們說他無法融入一支強隊，這完全沒道理，他已經在美國男籃證明他能融入。他懂得分享球權，是一名非常出色的球員，說他不能跟其他球星同隊的人該醒醒了，他們簡直是看平行世界的籃球，那些話真是太糟糕了。」
安東尼（左）與波海姆（右）曾一同參加北京奧運。（取自運動畫刊）
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