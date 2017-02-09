經典賽》這3國打線火星等級 先發9人平均206轟

2017/02/09 14:30

多明尼加要拚經典賽連霸。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽16國陣容出爐，ESPN撰文評比各國戰力，前3名分別是多明尼加、美國與委內瑞拉，這3國先發打線排開至少都有150轟、600分打點，相當驚人。

首先是衛冕軍多明尼加，先發9人去年在大聯盟總計有248轟、788分打點，板凳球員還有桑塔納（Carlos Santana）、維拉（Jonathan Villar）與雷耶斯（Jose Reyes）等強打。

除了超猛打線，多明尼加投手也不馬虎，輪值有奎托（Johnny Cueto）與馬丁尼茲（Carlos Martinez）領軍，牛棚更有法米利亞（Jeurys Familia）、畢坦西斯（Dellin betances）、卡洛米（Alex Colome）等3大終結者。

多國先發打線：

守位

球員

全壘打

打點

盜壘

打擊率

CF

Starling Marte

9

46

47

0.311

SS

Manny Machado

37

96

0

0.294

2B

Robinson Cano

39

103

0

0.298

3B

Adrian Beltre

32

104

1

0.300

DH

Nelson Cruz

43

105

2

0.287

RF

Jose Bautista

22

69

2

0.234

1B

Hanley Ramirez

30

111

9

0.286

C

Welington Castillo

14

68

2

0.264

LF

Gregory Polanco

22

86

17

0.285

合計

248轟

788分

80盜

 

美國隊先發打線全壘打不如多國，但打點能力最佳，板凳還有卡本特（Matt Carpenter）、麥卡琴（Andrew McCutchen）與哈斯默（Eric Hosmer）等強打。

美國過去較大問題是投手，本屆有亞契（Chris Archer）、達菲（Danny Duffy）等王牌助陣，牛棚實力也不差，有米勒（Andrew Miller）、戴森（Sam Dyson）、羅伯森（David Robertson）等人。

美國先發打線：

守位

球員

全壘打

打點

盜壘

打擊率

2B

Ian Kinsler

28

83

14

0.288

DH

Daniel Murphy

25

104

5

0.347

1B

Paul Goldschmidt

24

95

32

0.297

3B

Nolan Arenado

41

133

2

0.294

RF

Giancarlo Stanton

27

74

0

0.240

C

Buster Posey

14

80

6

0.288

LF

Christian Yelich

21

98

9

0.298

CF

Adam Jones

29

83

2

0.265

SS

Brandon Crawford

12

84

7

0.275

合計

221轟

834分

77盜

 

最後是委內瑞拉，打線戰力固然足夠，但是投手有很大的問題，可靠先發只有赫南德茲（Felix Hernandez）、培瑞茲（Martin Perez），將會非常倚賴K-Rod（Francisco Rodriguez）、朗登（ Bruce Rondon）、高梅茲（Jeanmar Gomez）、佩提特（Yusmeiro Petit）組成的牛棚。

委國先發打線：

守位

球員

全壘打

打點

盜壘

打擊率

LF

Odubel Herrera

15

49

25

0.286

2B

Jose Altuve

24

96

30

0.338

1B

Miguel Cabrera

38

108

0

0.316

RF

Carlos Gonzalez

25

100

2

0.298

3B

Martin Prado

8

75

2

0.305

DH

Victor Martinez

27

86

0

0.289

CF

Ender Inciarte

3

29

7

0.291

C

Salvador Perez

3

29

16

0.291

SS

Alcides Escobar

7

55

17

0.261

合計

150轟

627分

99盜

 

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