經典賽》這3國打線火星等級 先發9人平均206轟

多明尼加要拚經典賽連霸。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽16國陣容出爐，ESPN撰文評比各國戰力，前3名分別是多明尼加、美國與委內瑞拉，這3國先發打線排開至少都有150轟、600分打點，相當驚人。

首先是衛冕軍多明尼加，先發9人去年在大聯盟總計有248轟、788分打點，板凳球員還有桑塔納（Carlos Santana）、維拉（Jonathan Villar）與雷耶斯（Jose Reyes）等強打。

除了超猛打線，多明尼加投手也不馬虎，輪值有奎托（Johnny Cueto）與馬丁尼茲（Carlos Martinez）領軍，牛棚更有法米利亞（Jeurys Familia）、畢坦西斯（Dellin betances）、卡洛米（Alex Colome）等3大終結者。

多國先發打線：

守位 球員 全壘打 打點 盜壘 打擊率 CF Starling Marte 9 46 47 0.311 SS Manny Machado 37 96 0 0.294 2B Robinson Cano 39 103 0 0.298 3B Adrian Beltre 32 104 1 0.300 DH Nelson Cruz 43 105 2 0.287 RF Jose Bautista 22 69 2 0.234 1B Hanley Ramirez 30 111 9 0.286 C Welington Castillo 14 68 2 0.264 LF Gregory Polanco 22 86 17 0.285 合計 248轟 788分 80盜

美國隊先發打線全壘打不如多國，但打點能力最佳，板凳還有卡本特（Matt Carpenter）、麥卡琴（Andrew McCutchen）與哈斯默（Eric Hosmer）等強打。

美國過去較大問題是投手，本屆有亞契（Chris Archer）、達菲（Danny Duffy）等王牌助陣，牛棚實力也不差，有米勒（Andrew Miller）、戴森（Sam Dyson）、羅伯森（David Robertson）等人。

美國先發打線：

守位 球員 全壘打 打點 盜壘 打擊率 2B Ian Kinsler 28 83 14 0.288 DH Daniel Murphy 25 104 5 0.347 1B Paul Goldschmidt 24 95 32 0.297 3B Nolan Arenado 41 133 2 0.294 RF Giancarlo Stanton 27 74 0 0.240 C Buster Posey 14 80 6 0.288 LF Christian Yelich 21 98 9 0.298 CF Adam Jones 29 83 2 0.265 SS Brandon Crawford 12 84 7 0.275 合計 221轟 834分 77盜

最後是委內瑞拉，打線戰力固然足夠，但是投手有很大的問題，可靠先發只有赫南德茲（Felix Hernandez）、培瑞茲（Martin Perez），將會非常倚賴K-Rod（Francisco Rodriguez）、朗登（ Bruce Rondon）、高梅茲（Jeanmar Gomez）、佩提特（Yusmeiro Petit）組成的牛棚。

委國先發打線：

守位 球員 全壘打 打點 盜壘 打擊率 LF Odubel Herrera 15 49 25 0.286 2B Jose Altuve 24 96 30 0.338 1B Miguel Cabrera 38 108 0 0.316 RF Carlos Gonzalez 25 100 2 0.298 3B Martin Prado 8 75 2 0.305 DH Victor Martinez 27 86 0 0.289 CF Ender Inciarte 3 29 7 0.291 C Salvador Perez 3 29 16 0.291 SS Alcides Escobar 7 55 17 0.261 合計 150轟 627分 99盜