經典賽》這3國打線火星等級 先發9人平均206轟
多明尼加要拚經典賽連霸。（取自推特）
〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽16國陣容出爐，ESPN撰文評比各國戰力，前3名分別是多明尼加、美國與委內瑞拉，這3國先發打線排開至少都有150轟、600分打點，相當驚人。
首先是衛冕軍多明尼加，先發9人去年在大聯盟總計有248轟、788分打點，板凳球員還有桑塔納（Carlos Santana）、維拉（Jonathan Villar）與雷耶斯（Jose Reyes）等強打。
除了超猛打線，多明尼加投手也不馬虎，輪值有奎托（Johnny Cueto）與馬丁尼茲（Carlos Martinez）領軍，牛棚更有法米利亞（Jeurys Familia）、畢坦西斯（Dellin betances）、卡洛米（Alex Colome）等3大終結者。
多國先發打線：
|
守位
|
球員
|
全壘打
|
打點
|
盜壘
|
打擊率
|
CF
|
Starling Marte
|
9
|
46
|
47
|
0.311
|
SS
|
Manny Machado
|
37
|
96
|
0
|
0.294
|
2B
|
Robinson Cano
|
39
|
103
|
0
|
0.298
|
3B
|
Adrian Beltre
|
32
|
104
|
1
|
0.300
|
DH
|
Nelson Cruz
|
43
|
105
|
2
|
0.287
|
RF
|
Jose Bautista
|
22
|
69
|
2
|
0.234
|
1B
|
Hanley Ramirez
|
30
|
111
|
9
|
0.286
|
C
|
Welington Castillo
|
14
|
68
|
2
|
0.264
|
LF
|
Gregory Polanco
|
22
|
86
|
17
|
0.285
|
合計
|
248轟
|
788分
|
80盜
|
美國隊先發打線全壘打不如多國，但打點能力最佳，板凳還有卡本特（Matt Carpenter）、麥卡琴（Andrew McCutchen）與哈斯默（Eric Hosmer）等強打。
美國過去較大問題是投手，本屆有亞契（Chris Archer）、達菲（Danny Duffy）等王牌助陣，牛棚實力也不差，有米勒（Andrew Miller）、戴森（Sam Dyson）、羅伯森（David Robertson）等人。
美國先發打線：
|
守位
|
球員
|
全壘打
|
打點
|
盜壘
|
打擊率
|
2B
|
Ian Kinsler
|
28
|
83
|
14
|
0.288
|
DH
|
Daniel Murphy
|
25
|
104
|
5
|
0.347
|
1B
|
Paul Goldschmidt
|
24
|
95
|
32
|
0.297
|
3B
|
Nolan Arenado
|
41
|
133
|
2
|
0.294
|
RF
|
Giancarlo Stanton
|
27
|
74
|
0
|
0.240
|
C
|
Buster Posey
|
14
|
80
|
6
|
0.288
|
LF
|
Christian Yelich
|
21
|
98
|
9
|
0.298
|
CF
|
Adam Jones
|
29
|
83
|
2
|
0.265
|
SS
|
Brandon Crawford
|
12
|
84
|
7
|
0.275
|
合計
|
221轟
|
834分
|
77盜
|
最後是委內瑞拉，打線戰力固然足夠，但是投手有很大的問題，可靠先發只有赫南德茲（Felix Hernandez）、培瑞茲（Martin Perez），將會非常倚賴K-Rod（Francisco Rodriguez）、朗登（ Bruce Rondon）、高梅茲（Jeanmar Gomez）、佩提特（Yusmeiro Petit）組成的牛棚。
委國先發打線：
|
守位
|
球員
|
全壘打
|
打點
|
盜壘
|
打擊率
|
LF
|
Odubel Herrera
|
15
|
49
|
25
|
0.286
|
2B
|
Jose Altuve
|
24
|
96
|
30
|
0.338
|
1B
|
Miguel Cabrera
|
38
|
108
|
0
|
0.316
|
RF
|
Carlos Gonzalez
|
25
|
100
|
2
|
0.298
|
3B
|
Martin Prado
|
8
|
75
|
2
|
0.305
|
DH
|
Victor Martinez
|
27
|
86
|
0
|
0.289
|
CF
|
Ender Inciarte
|
3
|
29
|
7
|
0.291
|
C
|
Salvador Perez
|
3
|
29
|
16
|
0.291
|
SS
|
Alcides Escobar
|
7
|
55
|
17
|
0.261
|
合計
|
150轟
|
627分
|
99盜
|
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