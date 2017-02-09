中職》獅隊四將出征台日賽 潘武雄：可惜遇不到大谷

統一獅潘武雄。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕台日對抗賽的中職聯隊名單今天公布，統一獅也有潘武雄等4名球員參賽。只是潘武雄原本最期待對決大谷翔平，「大谷不參加，真的很可惜，本來想看他的指叉球到底有多快！」

獅隊除了代總教練黃甘霖進入教練團名單，包括潘武雄、高志綱、唐肇廷和陳傑憲等4名球員，也將披上中職聯隊球衣出征。

由於日本隊是參加經典賽的國手陣容，潘武雄就說，「他們是菁英中的菁英，很期待去見識一下。」只是潘武雄對於日本隊球員並不熟悉，原本最期待的只有和大谷翔平對決，因此知道大谷退賽之後，就直呼可惜，「160幾公里的球速耶，真的想看一下。」

兩場台日對抗賽將於2月28日、3月1日於福岡巨蛋登場，中職聯隊預訂23日報到，之後集訓兩天，就會赴日備戰。