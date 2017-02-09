中職》獅隊四將出征台日賽 潘武雄：可惜遇不到大谷
2017/02/09 14:33
統一獅潘武雄。（資料照，記者黃志源攝）
〔記者倪婉君／台南報導〕台日對抗賽的中職聯隊名單今天公布，統一獅也有潘武雄等4名球員參賽。只是潘武雄原本最期待對決大谷翔平，「大谷不參加，真的很可惜，本來想看他的指叉球到底有多快！」
獅隊除了代總教練黃甘霖進入教練團名單，包括潘武雄、高志綱、唐肇廷和陳傑憲等4名球員，也將披上中職聯隊球衣出征。
由於日本隊是參加經典賽的國手陣容，潘武雄就說，「他們是菁英中的菁英，很期待去見識一下。」只是潘武雄對於日本隊球員並不熟悉，原本最期待的只有和大谷翔平對決，因此知道大谷退賽之後，就直呼可惜，「160幾公里的球速耶，真的想看一下。」
兩場台日對抗賽將於2月28日、3月1日於福岡巨蛋登場，中職聯隊預訂23日報到，之後集訓兩天，就會赴日備戰。
相關新聞
- 中職》開幕戰確定在新莊 金控大戰點燃戰火
- 中職》富邦確定第3名洋將 前猿隊左投神盾
- 中職》陽建福進牛棚了 還未放棄經典賽
- 中職》統一獅第3名洋投確定 具美、日、韓職資歷
- 中職》大飽耳福！歌后A-Lin力挺老公出席獅隊春酒
推薦新聞
-
日職》春訓練球途中 陽岱鋼神秘早退2017/02/09 15:02
-
NBA》太陽灰熊爆衝突 6人吃T、3人遭驅逐（影音）2017/02/09 14:35
-
經典賽》這3國打線火星等級 先發9人平均206轟2017/02/09 14:30
-
NBA》禍不單行 尼克遭鬧場又被快艇逆轉2017/02/09 14:17
-
NBA》電玩邁入新紀元 2K聯盟讓球隊老闆付薪水給你2017/02/09 14:10