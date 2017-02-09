MLB》生涯百救援的火球X-MAN 要以「蝴蝶球」重回球場

威爾森。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕前巨人後援投手「X-MAN」威爾森（Brian Wilson）因傷所苦，近兩年沒在大聯盟出賽，目前正復健努力尋求復出，他不但把招牌的大鬍子剃掉，還要當個「蝴蝶球」型的先發投手。

今年3月就要滿35歲的威爾森在大聯盟生涯9個球季，累積24勝、25敗，172次救援點，平均防禦率3.30，球速最快曾投到160公里，但因傷勢困擾，他自從2015年就沒有在大聯盟出賽。

《Yahoo Sports》報導，威爾森在美國時間週三於南加州大學（University of Southern California）練投30分鐘，他正在練「蝴蝶球」，想轉型成先發投手，但威爾森生涯單季投球局數從未超過80局，且動過兩次韌帶重建手術（Tommy John），能否勝任先發角色仍有疑問。

威爾森也是有機會轉型的。42歲「老蝴蝶」迪基（R. A. Dickey）是在30歲時才開始練蝴蝶球，2012年他繳出20勝6敗，防禦率2.73的成績，當年成為史上第一位以蝴蝶球拿下塞揚獎的投手。

威爾森。（資料照，歐新社）

威爾森。（圖片取自推特）