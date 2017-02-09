日職》春訓練球途中 陽岱鋼神秘早退

陽岱鋼去年撞傷肋骨。（資料照，取自網路）

〔體育中心／綜合報導〕巨人隊台灣球星陽岱鋼今在春訓練球途中，不明原因提前離開，讓人擔憂是否出了什麼狀況。

根據日媒報導，陽岱鋼在春訓做完熱身、跑壘等練習，隨後傳接球時突然到板凳休息，中午由球團工作人員開車載離球場。

面對日媒詢問是否身體不適時，陽岱鋼神情嚴肅表示無可奉告，難免讓人擔心是否出了什麼狀況。陽岱鋼曾因肋骨受傷辭退經典賽，目前仍在恢復中。

巨人隊今也公布陣中人氣球員的專屬節日，「岱鋼日」定在6月13日，當天巨人將出戰軟銀。