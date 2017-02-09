NBA》爵士老強森打出回春表現 6記三分彈輕取鵜鶘

爵士後衛希爾。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕爵士隊今天客場作戰鵜鶘隊，除了老將J.強森（Joe Johnson）打出回春表現，爵士四節火力全開，每節都有28分以上的進帳，終場也以127：94大勝鵜鶘，也拿下本季得分新高。

爵士J.強森今天三分球8投6中，砍下全場最高的27分，後衛希爾（George Hill）19分居次，明星前鋒海沃德（Gordon Hayward）17分6籃板進帳，中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）則繳出10分16籃板的雙十成績，爵士共7人得分上雙。

鵜鶘方面，「一眉哥」戴維斯（Anthony Davis）手感不佳，12投僅4中，拿下12分10籃板和6火鍋貢獻，T.瓊斯 （Terrence Jones）表現最佳，攻下21分8籃板，哈勒戴（Jrue Holiday）則有15分6籃板的成績。

J.強森上次得分超過20已經是開季第一戰的事了，J.強森說：「賽前我沒有任何好預感，不知為何有點懶洋洋的，總之還是打開了，保持球的流動給了我不少大空檔。」