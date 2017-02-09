NBA》拒絕連敗 勇士痛宰公牛
2017/02/09 15:16
勇士輕取公牛。（USA Today Sports）
〔記者廖聿偉／綜合報導〕公牛兩大主力魏德、巴特勒缺陣，勇士於主場輕鬆應戰，先發5人得分皆上雙，其中「浪花二弟」k.湯普森三分球9投6中，轟下全場最高28分，杜蘭特揮別低潮，攻下22分、10籃板，聯手助勇士123：92大勝公牛，戰績44勝8敗，穩坐龍頭。
杜蘭特前役出戰國王，上場超過40分鐘，手感低迷僅貢獻本季新低的10分，昨他谷底反彈，刻意靠切入取分，有效提升命中率。柯瑞則攻下13分、6助攻。勇士已經連續138場未吞下連敗，是NBA史上最長的紀錄。
「閃電俠」魏德感冒休兵，一哥巴特勒腳傷未癒，少了兩大得分悍將，僅靠羅培茲攻下17分苦撐，公牛全場最多落後達31分，最終吞下本季第27敗，勝率跌破五成。
k.湯普森三分球9投6中，轟下全場最高28分。（歐新社）
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