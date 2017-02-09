台啤總教練涉簽賭 檢方訊後50萬元交保

台灣啤酒籃球隊總教練閻家驊因涉及簽賭，檢方訊後依涉犯賭博罪，諭令閻家驊50萬元交保，全案擴大偵辦中。（資料照，記者黃耀徵攝）

〔記者謝君臨／台北報導〕台灣啤酒籃球隊總教練閻家驊因涉及簽賭，昨日上午被刑事局約談，警詢後移送台北地檢署偵辦，檢方訊後依涉犯賭博罪，諭令閻家驊50萬元交保，全案擴大偵辦中。

據悉，本案源於刑事局之前偵辦一起網路簽賭，意外查出的案外案；對此，閻家驊表示，2015年瓊斯盃時，他的朋友有簽賭，當時他是中華隊領隊，昨天是到刑事局、北檢說明事情原委，他並未涉及任何簽賭。