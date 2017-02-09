中職》台日職棒對抗賽 中職聯隊兩洋投入列

〔記者羅志朋／台北報導〕中華聯隊將於2月28日、3月1日在日本福岡巨蛋球場，與日本國家隊進行兩場台日職對抗賽。中職今日舉行領隊會議後公布聯隊陣容，包含投手9名、捕手3名、內野手7名、外野手6名，合計25名，另外一名外籍投手預計於12日公佈。

中職聯隊選手預計於2月23日報到，在台灣進行兩天集訓練習後，於2月26日啟程飛往日本福岡，隨即前往軟銀鷹隊的二軍基地筑後球場練球，為台日職對抗賽全力備戰。

中職聯隊名單

總教練：洪一中（Lamigo）

教 練：黃甘霖（統一）、林振賢（Lamigo）、吳俊良（Lamigo）、

劉品辰（Lamigo）、陳該發（富邦）、丘昌榮（中信兄弟）

投手【9人】： 鄭凱文（中信兄弟）、鄭錡鴻（中信兄弟）、賴鴻誠（富邦）、林羿豪（富邦）、林柏佑（Lamigo）、陳禹勳（Lamigo）、王溢正（Lamigo）、賽格威（Lamigo）、道恩斯（Lamigo）

捕 手【3人】：高志綱（統一）、林泓育（Lamigo）、劉時豪（Lamigo）

內野手【7人】：彭政閔（中信兄弟）、林智平（Lamigo）、陳俊秀（Lamigo）、林承飛（Lamigo）、陳凱倫（富邦）、林威廷（富邦）、陳傑憲（統一）

外野手【6人】：潘武雄（統一）、唐肇廷（統一）、陽耀勳（Lamigo）、王柏融（Lamigo）、周思齊（中信兄弟）、詹子賢（中信兄弟）