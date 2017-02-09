中職》獅隊本土先發10搶3 蔗總看好羅錦龍

統一獅投手羅錦龍在打擊訓練中擔任餵球者。（記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕獅隊今年先發輪值競爭空前激烈，兩個名額由洋投占去後，剩下3個位置則由10名本土投手競爭，其中「蔗總」黃甘霖看好尋求東山再起的羅錦龍。

獅隊3名洋投已確定，除了布魯斯2月底回鍋外，另一名先發洋投福瑞多和定位救援的狄馬克，都將在3月報到。 「蔗總」和投手教練鄭博壬在春訓時規畫10名土投定位先發，要爭取另外3個席次。

除了參加經典賽的潘威倫外，包括廖文揚、林其緯、林子崴、王玉譜、江辰晏、陳育軒、洪心騏和羅錦龍，都在其中。「蔗總」特別點名羅錦龍，「錦龍的狀況還不錯喔，可以注意他一下。」

羅錦龍在前年5月右肩動刀後，去年整季都未在一軍出賽，他今天首次在打擊練習中面對打者投球，他很慶幸至今「手很平安」，「肩膀一定會痠，但至少不會痛，我就很開心了。」

對於「10搶3」的激烈競爭，羅錦龍不去多想，反正現階段就做好該做的事，「好好享受上帝賜給我的『第二春』吧！」

羅錦龍練投。（記者黃志源攝）