世大運》去年底奪冠 賴嘉一盼入選世大運

賴嘉一擊球照。（世大運執委會提供）

〔體育中心／綜合報導〕今日台北廣播電台「運動Spotlight」節目，節目開頭簡單介紹高爾夫外，也邀請來自嘉義、目前就讀國立體育大學的世大運高爾夫培訓選手賴嘉一。

每一洞都有一個標準竿數，以最少的揮擊次數打完所有洞的選手即獲得最佳成績，而簡易的入門術語分別有標準竿（Par），低於標準竿一竿就是博蒂（Birdie），低於兩竿則是老鷹（Eagle）。

談到與高爾夫的緣分，賴嘉一感謝父親的啟蒙，希望自己有朝一日能成為優秀選手。 「高爾夫是一種樂趣、一場遊戲、一種自我挑戰。」賴嘉一表示，「高爾夫是相當具挑戰性的運動，集結策略、技巧及心理抗壓性，求勝沒有捷徑，必須面對不同場地選擇最適合的武器，揮擊進攻下一個洞口。」

賴嘉一認為高爾夫的運動風格深化為他的個性，使自己在離開運動場時處事態度一樣謹慎，至於目前培訓情況，賴嘉一與教練在益莊高爾夫練習場進行自主訓練，透過專業儀器分析並調整揮竿動作，同時也著重體能訓練，現在對自己的調整狀況感覺非常良好。

節目尾聲，賴嘉一透露，希望這次可以入選世大運出賽資格，在獲得好成績時，父母親可以在一旁分享喜悅，並期許將獎牌留在臺灣，希望大家可以進場為所有選手們加油。

賴嘉一受「運動Spotlight」節目。（世大運執委會提供）