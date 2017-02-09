經典賽》怕影響士氣不用投手特別名單 南韓28人打好打滿

吳昇桓是經典賽南韓代表隊唯一現役大聯盟選手。（資料照，美聯社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕經典賽將在3月點燃戰火，本屆加入新規則，增加一份10名投手特別名單，台灣隊旅美投手王建民、王維中都出現在此名單中，不過南韓隊總教練金寅植表示，不打算使用這項特殊規則，將以28人名單從頭打到尾。

今年經典賽28人名單以外，還設置投手10人特別名單，每輪之間可從當中替換2名投手，加上原來的2名，最多可換到4人。

南韓隊28人名單中包含13名投手（5左投），原本投手特別名單裡有8名球員，然而韓職（KBO）稍早要求WBC更正，並沒有在這份名單列入任何選手，金寅植說，「我希望我們能用28人名單、並在不做任何更動的情況下打完整個比賽，考慮到團隊士氣，我決定不使用這份特別名單。」

此次南韓隊28人名單經過一番波折，除了金廣鉉、李庸燦、鄭根宇等傷兵滿載換人，大聯盟選手秋信守、金賢洙球團不放人，柳賢振、朴炳鎬正處術後復健階段，姜正浩因酒駕遭除名，旅外僅剩吳昇桓獨挑大梁。雖然由韓職選手組成，但陣中多達15人是2015年12強奪冠班底，外媒《ESPN》評估上屆首輪即遭淘汰的南韓，這次能落在第6名，南韓將在首爾擔任地主，與同樣A組的台灣、荷蘭、以色列爭取2名進入8強的機會。