SBL》深陷涉賭案 閻家驊辭去台啤總教練
2017/02/09 16:44
閻家驊請辭台啤總教練。（資料照，記者廖振輝攝）
〔記者廖聿偉／台北報導〕SBL台灣啤酒籃球隊總教練閻家驊因涉及簽賭，昨上午遭刑事局約談，警詢後移送台北地檢署偵辦，檢方訊後依涉犯賭博罪，諭令閻家驊50萬元交保，閻總今發出聲明稿，並宣布辭去總教練一職。
閻家驊聲明指出，『簽賭案純屬個人行為，我已於昨日在台北市刑事局說明並配合調查，並辭去台灣啤酒籃球隊總教練職務，以示負責，因個人行為，對台啤籃球隊和喜愛籃球球迷造成傷害，深感抱歉。一切靜待調查結果出爐再作打算。』
籃協則不願意多做回應，只表示一切等法院定讞後才會做處置。至於若SBL有涉入打假球放水該如何處置，籃協表示，不回答假設性問題，一切靜待結果出爐。
衛冕軍台啤上週三戰全勝，本季戰績首度衝上第二，如今卻因主帥陷入賭球案，被迫換帥，恐重創球隊士氣。新任總教練可能由周俊三暫代。
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