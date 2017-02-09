中職》葉總不在 富邦悍將熱身賽下週開打
2017/02/09 17:17
賽程表。（取自富邦悍將臉書）
〔體育中心／綜合報導〕中華職棒各隊積極春訓，最近也舉辦熱身賽，富邦球團也公布熱身賽的賽程時間，球團也提醒球迷：九如球場為「中國信託公益園區」，因開車前往球場的民眾，是在九如下交流道，因此通常稱為九如。
燕巢球場請由醫院汽車停車場後方步行進入，並請切勿干擾練習或比賽，賽事無提供轉播，每場皆開放球迷免費入場，賽程如有異動依官方粉絲專頁公告為準。。
02/16 （四） 12:30 江蘇vs富邦（燕巢棒球場）
02/17 （五） 12:30 江蘇vs富邦（燕巢棒球場）
02/21 （二） 12:30 中信vs富邦（燕巢棒球場）
02/22 （三） 12:30 中信vs富邦（九如球場）
02/23 （四） 12:30 韓國英雄vs富邦（燕巢棒球場）
02/24 （五） 12:30 韓國起亞vs富邦（燕巢棒球場）
02/28 （二） 12:30 天津vs富邦（燕巢棒球場）
03/02 （四） 12:30 天津vs富邦（燕巢棒球場）
03/03 （五） 12:30 韓國英雄vs富邦（燕巢棒球場）
03/04 （六） 13:00 韓國斗山vs富邦（立德棒球場）
03/05 （日） 18:00 韓國樂天vs富邦（澄清湖棒球場）
03/07 （二） 12:30 韓國斗山vs富邦（燕巢棒球場）
03/08 （三） 12:30 韓國斗山vs富邦（燕巢棒球場）
03/11 （六） 12:30 統一vs富邦（燕巢棒球場）
03/13 （一） 12:30 統一vs富邦（燕巢棒球場）
富邦悍將春訓。（資料照，記者黃志源攝）
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